За принятие соответствующего решения проголосовал 321 народный депутат.

Рада повышает штрафы за нецензурную брань в общественных местах.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по защите чести и достоинства граждан и работников правоохранительных органов (№5050-1).

Законопроектом устанавливается, что мелкое хулиганство, т.е. публичная нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок или спокойствие граждан, — влечет наложение штрафа от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. 510 грн) или общественные работы сроком от 20 до 40 часов, или исправительные работы сроком от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка, или административный арест сроком до 10 суток.

В действующем законодательстве идет речь о штрафе от 51 до 119 грн. В то же время речь идет об общественных работах на срок от 40 до 60 часов и админарест на срок до 15 суток.

Среди прочего предлагается установить ответственность за оскорбление полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего.

Так, публичное оскорбление полицейского при исполнении им служебных обязанностей или члена общественного формирования по охране общественного порядка и госграницы, военнослужащего в связи с их участием в охране общественного порядка — влечет наложение штрафа от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан ( от 340 до 680 грн) или общественные работы сроком от 20 до 30 часов.

Напомним, 3 мая Рада запретила деятельность в Украине пророссийских партий: как голосовали экс-члены ОПЗЖ.

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