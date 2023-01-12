Рада предоставила правовой статус иностранцам, воюющим в подразделениях Нацгвардии

Иностранные граждане, проходящие службу в полку "Азов", получили возможность легально находиться на территории Украины и в будущем получить украинское гражданство.

В четверг, 12 января, Верховная Рада приняла закон об определении порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами или лицами без гражданства в подразделениях Нацгвардии, включая полк "Азов".

Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

"Закон направлен на обеспечение правовой определенности относительно порядка прохождения воинской службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства у всех без исключения созданных в соответствии с законами Украины военных формированиях", — говорится в сообщении.

Ранее иностранные граждане, проходящие службу, в частности, в полку "Азов", были лишены возможности легально находиться на территории Украины и в будущем получить украинское гражданство.

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Этим законом внесены изменения, касающиеся прохождения службы иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят службу в подразделениях Национальной гвардии Украины.

В пояснительной записке к закону напоминается, что с началом российско-украинской войны в 2014 году многие иностранные граждане изъявили желание добровольно защищать Украину с оружием в руках, среди них — граждане РФ, Беларуси и Грузии.

Во время предыдущих изменений в законодательство легальный статус имели только те, кто подписал контракт в подразделениях, которые подчиняются Вооруженным Силам Украины. Теперь легальный правовой статус получили и те бойцы, которые воюют в подразделениях, образовавшихся при Нацгвардии Украины.

"Именно таким подразделением и является полк "Азов", в котором служит много иностранных граждан", — отметили в пояснительной записке.

Напомним, в Киеве 26 октября торжественно открыли первую табличку на улице "Героев полка "Азов", которая раньше называлась в честь советского маршала Малиновского.

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