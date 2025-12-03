Рада приняла бюджет-2026: как изменится минималка, прожиточный минимум и зарплата учителей

Деньги

Верховная Рада 3 декабря в целом приняла законопроект «О государственном бюджете на 2026 год». Теперь стало известно, как изменится минимальная заработная плата.

Об этом стало известно из прямой трансляции пленарного заседания Верховной Рады.

Принятый правительственный проект предусматривает следующие ключевые показатели:

Доходы: 2,92 трлн.

Расходы: 4,78 трлн.

Дефицит бюджета: около 2,4 трлн. грн (18,5% ВВП).

Проблемы финансирования и оборона

Значительная часть дефицита — около 19 млрд долларов (примерно 800 млрд грн) — пока не обеспечена источниками покрытия. Правительство ранее рассчитывало на репарационный кредит от Европейского Союза, однако окончательное решение ЕС по выделению этих средств еще не принято.

Расходы на оборону прогнозируются на уровне 2,8 трлн. грн. Хотя номинально эта сумма соответствует той, что была заложена на 2025 год на момент внесения проекта в парламент, фактические оборонные расходы на 2026 год будут меньше. Поскольку осенью Рада увеличила расходы обороны в 2025 году еще на 300 млрд грн.

Рост социальных стандартов

Впервые с 2023 года в бюджете на 2026 год предусмотрено увеличение социальных стандартов:

Минимальная зарплата вырастет с 8000 грн до 8647 грн (рост на 8%).

Общий прожиточный минимум повысится с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%).

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырастет с 3028 грн до 3328 грн (+9,9%).

Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, увеличится с 2361 грн до 2595 грн (+9,9%).

Также 2 млрд. грн. выделят на финансирование телемарафона. Кроме того, зарплаты учителей в Украине вырастут на 30% с 1 января следующего года и еще на 20% с 1 сентября. А зарплаты военным остаются неизменными.

Напомним, Верховная Рада окончательно приняла закон о государственном бюджете Украины на 2026 год. Свои голоса за это решение отдали 257 народным депутатам. После принятия закона нардепы в сессионном зале начали выкрикивать: «Позор!»

Также ранее сообщалось, что ключевая причина низких зарплат в Украине — то, что средняя производительность труда в 3-5 раз меньше, чем в Евросоюзе. Это ограничивает конкурентоспособность украинских компаний на внешних рынках и создает условия будущей трудовой миграции.