Рада приняла изменения к текущему бюджету: куда направят дополнительные 300 миллиардов

Парламент решил увеличить расходы госбюджета на более чем 300 млрд гривен.

Верховная Рада на заседании 6 октября приняла во втором чтении законопроект №10038 об увеличении расходов госбюджета в 2023 году на 322,6 миллиарда гривен.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 313 народных депутатов.

Согласно принятому законопроекту увеличиваются расходы на:

Минобороны – на 211 млрд грн;

МВД – на 79 млрд грн;

Минсоцполитики – на 16,5 млрд грн;

МИД – на 1,3 млрд грн;

Минстратпром – на 4,3 млрд грн;

СБУ – на 4,2 млрд грн;

ГУР – на 2,5 млрд грн;

Министерство образования – на 572 млн грн;

ГСЗИ – на 570 млн грн;

Службу внешней разведки – на 500 млн грн;

УГО – на 230,5 млн грн;

Минэнерго – на 350 млн грн;

БЭБ – на 219 млн грн.

"Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн. грн., а дефицит более 2 трлн. грн", — добавил Железняк.

Напомним, правительство приняло проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1,56 триллиона гривен и расходами общего фонда в 3,108 триллиона. Каковы основные параметры главной сметы страны 2024 года.

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