Рада приняла изменения к текущему бюджету: куда направят дополнительные 300 миллиардов

Парламент решил увеличить расходы госбюджета на более чем 300 млрд гривен.
Верховная Рада на заседании 6 октября приняла во втором чтении законопроект №10038 об увеличении расходов госбюджета в 2023 году на 322,6 миллиарда гривен.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"За" проголосовали 313 народных депутатов.
Согласно принятому законопроекту увеличиваются расходы на:
- Минобороны – на 211 млрд грн;
- МВД – на 79 млрд грн;
- Минсоцполитики – на 16,5 млрд грн;
- МИД – на 1,3 млрд грн;
- Минстратпром – на 4,3 млрд грн;
- СБУ – на 4,2 млрд грн;
- ГУР – на 2,5 млрд грн;
- Министерство образования – на 572 млн грн;
- ГСЗИ – на 570 млн грн;
- Службу внешней разведки – на 500 млн грн;
- УГО – на 230,5 млн грн;
- Минэнерго – на 350 млн грн;
- БЭБ – на 219 млн грн.
"Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн. грн., а дефицит более 2 трлн. грн", — добавил Железняк.
Напомним, правительство приняло проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1,56 триллиона гривен и расходами общего фонда в 3,108 триллиона. Каковы основные параметры главной сметы страны 2024 года.
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