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Рада приняла изменения к текущему бюджету: куда направят дополнительные 300 миллиардов

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Рада приняла изменения к текущему бюджету: куда направят дополнительные 300 миллиардов

Верховная рада Украины / Фото: Associated Press

Парламент решил увеличить расходы госбюджета на более чем 300 млрд гривен.

Верховная Рада на заседании 6 октября приняла во втором чтении законопроект №10038 об увеличении расходов госбюджета в 2023 году на 322,6 миллиарда гривен.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 313 народных депутатов.

Согласно принятому законопроекту увеличиваются расходы на:

  • Минобороны – на 211 млрд грн;
  • МВД – на 79 млрд грн;
  • Минсоцполитики – на 16,5 млрд грн;
  • МИД – на 1,3 млрд грн;
  • Минстратпром – на 4,3 млрд грн;
  • СБУ – на 4,2 млрд грн;
  • ГУР – на 2,5 млрд грн;
  • Министерство образования – на 572 млн грн;
  • ГСЗИ – на 570 млн грн;
  • Службу внешней разведки – на 500 млн грн;
  • УГО – на 230,5 млн грн;
  • Минэнерго – на 350 млн грн;
  • БЭБ – на 219 млн грн.

"Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн. грн., а дефицит более 2 трлн. грн", — добавил Железняк.

Напомним, правительство приняло проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1,56 триллиона гривен и расходами общего фонда в 3,108 триллиона. Каковы основные параметры главной сметы страны 2024 года.

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Дата публикации
Просмотры
492
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