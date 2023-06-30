Рада приняла налоговый законопроект: отменяют единый налог 2% и возвращают проверки

Рада отменяет единый налог 2% и частично — мораторий на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг.

Украинский парламент поддержал в целом налоговый законопроект №8401, отменяющий 2% единый налог. Принятие этого законопроекта было важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, редакция ко второму чтению предусматривает, что с 1 августа отменяется 2% единый налог. Но законопроект регулирует переход с 2% ЕН:

плательщик 2% ЕН будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без представления такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2% ЕН будет автоматически переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН;

вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;

автоматическое восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

предоставить плательщикам, перешедшим в 2023 г. с 2% ЕП на общую систему, право перейти повторно в 2023 г. на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. При этом в случае подачи заявления до 01.09.2023 г. такой плательщик будет считаться плательщиком ЕП с 01.08.2023 г.

Законопроектом от 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

С 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения регистраторов расчетных операций. Но освобождение от финансовой ответственности за нарушения с РРО (кроме как при торговле подакцизными товарами), если они были совершены на прифронтовых территориях (в том числе территориях возможных боевых действий).

Кроме того, законопроектом также предусмотрено:

"технический долг" (возникший с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года в электронном кабинете) не учитывать при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;

сохранить право добровольной уплаты ЕН и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий);

предоставить возможность ФЛП-плательщикам ЕН без НДС указывать в расчетных документах наименования товаров (услуг) по упрощенной форме.

Также утверждается норма, что для передачи юридическими лицами товаров для сил обороны не требуется утвержденного перечня КМУ.

Напомним, в приложении "Дия" появилась услуга, позволяющая закрыть ФЛП онлайн.

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