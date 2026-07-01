Рада приняла новый закон для переселенцев: что изменится с пенсиями и жильем

Помощь / © Unsplash

Реклама

Верховная Рада Украины приняла новый закон о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ). Документ гарантирует переселенцам назначение и выплату пенсий на общих условиях и расширяет программы обеспечения жильем.

Соответствующий законопроект №12301 поддержали 220 народных депутатов.

Что известно о законопроекте №12301?

Больше голосов дала фракция «Слуга народа» — 188, тогда как фракции «Европейская солидарность», «Родина» и «Голос» не дали ни одного голоса. Новый документ полностью изменяет действовавшую с 2014 года государственную политику и вступит в силу через три месяца после официального опубликования.

Реклама

Одним из главных изменений является законодательное закрепление права переселенцев на пенсии без дополнительных проверок или ограничений. Закон четко устанавливает, что для ВПЛ запрещено вводить отдельные требования по назначению, перерасчету или выплате пенсий. Переселенцы будут получать социальные выплаты на тех же условиях, что и все другие граждане Украины, что должно устранить бюрократические преграды.

Какие возможности появятся для получения жилья

Закон вводит комплексный подход к обеспечению переселенцев жильем. В частности, предусмотрены следующие механизмы:

государственные программы льготного кредитования;

возможность дальнейшего выкупа арендованного жилья;

предоставление жилья в аренду или пользование;

специальные программы для получения права собственности.

Кроме того, для отдельных категорий ВПЛ, которые позже определит Кабмин, гарантируется право бессрочно жить во временном жилье во время действия военного или чрезвычайного положения, а также в течение полугода после его отмены.

Документ также впервые официально закрепляет статус мест временного проживания (модульных городков, общежитий, гостиниц и т.п.). По официальным данным, благодаря жилым ваучерам собственные дома уже смогли приобрести около 3000 семей переселенцев.

Реклама

Читайте также В одной стране ЕС могут изменить правила для украинских мужчин: что хотят ввести

Электронный кабинет для переселенцев

Вместо бывших бумажных справок о статусе ВПЛ в Украине вводят электронные подъемники из государственной базы данных. Для взаимодействия с государством будет создан специальный «Электронный кабинет ВПЛ». Через этот сервис органы власти будут координировать помощь, оценивать потребности людей и уровень их интеграции в новых общинах.

Главная цель обновленного закона — изменить подход от простого учета и предоставления краткосрочной помощи к полной и непрерывной поддержке переселенцев на всех этапах жизни, включая помощь в адаптации на новом месте или реинтеграцию по возвращении домой.

Напомним, в Украине готовятся масштабные изменения от 1 июля, которые затронут многие сферы жизни граждан и бизнеса. В частности, нововведения коснутся маркировки горючего, выплат для внутренне перемещенных лиц и почтовых отправлений.

Новости партнеров