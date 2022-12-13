Рада приняла новый закон о нацменшинах – это одно из главных требований для кандидатства Украины в ЕС

Верховная Рада приняла закон о нацменшинах.
Во вторник, 13 декабря, Верховная Рада Украины приняла в целом закон №8224 о национальных меншинах. Принятие закона – одно из главных требований для кандидатства Украины в Европейском Союзе.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Соответствующий законопроект поддержали 324 парламентария. Закон дорабатывали на основе заключения Совета Европы и в сотрудничестве с его экспертами.
"Рада приняла #8224 относительно национальных меншин (сообщества) Украины в целом. За — 324. Одно из главных требований к кандидатству Украины в ЕС выполнено", — написал депутат.
Новым законом предлагается признать утратившим силу Закон Украины "О национальных меншинах в Украине" от 25.06.1992 года.
Целью принятия проекта закона, согласно пояснительной записке, "является усовершенствование законодательного регулирования реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), и правовым основам государственной политики в сфере защиты и обеспечения прав национальных меньшинств (сообществ) Украины, в частности, права на самоидентификацию, использование языков национальных меншин (сообществ), на образование, участие в политической, экономической, общественной и культурной жизни и т.д".
Закон позволит создавать консультативно-совещательные органы при государственных органах исполнительной власти разных уровней. Они будут способствовать реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меншинам.
Напомним, 1 июля прошлого года Верховная Рада приняла законопроект о коренных народах. Русские, как это предусмотрено законом, коренным народом не признаются. А вот крымские татары, караимы и крымчаки теперь официально признаны коренными народами Украины.
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