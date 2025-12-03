ТСН в социальных сетях

Рада приняла обновленные правила вступительной кампании - 2026

НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели.

Наталия Магдык
Верховная Рада

Верховная Рада / © iStock

Верховная Рада на заседании 3 декабря окончательно одобрила законопроект №13650. Этим решением утверждены обновленные правила национального мультипредметного теста и порядок вступительной кампании, которая состоится в 2026 году.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам науки, образования и инноваций Сергей Бабак в Telegram.

«НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели: в один день с возможностью дополнительных сессий. Фактически мы сохранили прошлогоднюю модель проведения НМТ. Это понятное и предсказуемое решение в военное время, когда главным остается вопрос безопасности и равенства доступа каждого из участников тестирования, в том числе и за рубежом», — написал он.

Он уточнил, что в этом году, так же как и раньше, абитуриенты освобождаются от государственной итоговой аттестации. ГИА не запланирована и для учеников других образовательных ступеней.

По его словам, перечень предметов УМТ остается неизменным: поступающие будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература. Все результаты УМТ, начиная с 2023 года, остаются действительными и могут быть использованы при поступлении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины внедрило ряд обновлений, которые повлияют как на бакалавриат, так и на магистратуру и аспирантуру.

