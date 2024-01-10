Рада приняла в первом чтении законопроект о лоббировании, которого ждали в ЕС

Верховная Рада 10 января в первом чтении проголосовала за законопроект о лоббизме.

Принятие законопроекта о лоббизме является фактически последним из требований Еврокомиссии, сформулированным в отчете о расширении в ноябре. Поэтому Рада одобрила этот проект закона.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За одобрение законопроекта проголосовали 309 народных депутатов, против не было ни одного, 15 воздержались.

Проект закона, в частности, предлагает определить:

терминологию в области лоббирования;

права и обязанности субъектов лоббирования;

методы воздействия;

правила нравственного поведения субъектов лоббирования;

создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции;

порядок регистрации в Реестре прозрачности и исключения из него;

доступ к Реестру прозрачности (открытый и бесплатный);

отчетность субъекта лоббирования, вносимого в Реестр прозрачности;

механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по лоббированию.

Принятие соответствующего закона является одной из четырех рекомендаций Еврокомиссии, выполнение которых Украина должна была завершить до марта согласно ноябрьскому отчету ЕК по расширению. Сейчас это фактически единственное условие, которое осталось. Пока неизвестно, каковы оценки принятого законопроекта со стороны Евросоюза.

Следует отметить, что такой закон приняли чтобы урегулировать лоббирование в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами и установить прозрачные механизмы обеспечения деятельности субъектов лоббирования и должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления.

Напомним, соответствующий правительственный законопроект "О добропорядочном лоббировании" в Верховную Раду подали 13 декабря. Он направлен на реализацию рекомендаций Европейской комиссии по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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