Рада приняла в первом чтении законопроект о режиме "без бумаг": когда он будет внедрен в Украине

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Государственные процессы должны быть удобными, незаметными и человечными. Именно поэтому Украина движется к режиму "без бумаг". Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №5495 в первом чтении. За — 263 депутата.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

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С 23 августа 2021 года Украина начинает путь к режиму без бумаг. Законопроект "про paperles" ускорит цифровизацию Украины и превращения страны в цифровую страну.

В министерстве отмечают, что законопроект поможет бороться с коррупцией и уничтожать бюрократию:

"Скоро можно будет получать справки и подписывать документы не выходя из дома: свидетельство о рождении ребенка, запись в очередь в детсад, справка о месте учебы, свидетельство о браке, пенсионное удостоверение, социальная помощь, медицинские услуги и пр. Это новая цифровая реальность", — говорится в заявлении.

Как это изменит жизнь украинцев:

не надо стоять в длинных очередях, чтобы получить необходимую справку. Сделать это можно будет онлайн, не выходя из дома;

получение онлайн-услуги станет намного быстрее;

не надо делать дополнительные ксерокопии документов, ведь они и так будут в госреестрах и чиновники будут иметь к ним доступ;

все документы будут в едином электронном реестре и в вашем смартфоне.

Напомним, Зеленский назвал дату, когда все госуслуги будут доступны онлайн. Президент заявил, что на День Независимости государство войдет в режим paperless.

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