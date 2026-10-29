Рада приняла важное решение относительно обучения старшеклассников в школах: что изменится для учеников

Ученики / © ТСН

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Верховная Рада разрешила учащимся 10-х и 11-х классов закончить обучение в своих школах. За соответствующий законопроект №15082-д проголосовали 265 народных депутатов.

Об этом говорится в тексте законопроекта, а также сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

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Согласно законопроекту, ученики, которые в 2026/2027 учебном году будут учиться в 10–11 классах, смогут доучиться и получить аттестат в своей школе, даже если ее реорганизуют или изменят ее статус.

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Если школа изменила статус, она может оформить упрощенную лицензию на обучение старшеклассников до конца 2027/2028 учебного года. Документ будет выдан в течение 10 дней без полных проверок.

«Напомню, что этот законопроект позволяет учащимся 10-х и 11-х классов завершить обучение в том заведении образованию, в котором они его начали. И получить свидетельство о полном среднем образовании. Лицензия для этого, даже если тип заведения изменен, будет предоставлен фактически в автоматическом режиме», — отметил Сергей Бабак.

Реформа старшей школы — последние новости

Напомним, в Украине идет масштабная школьная реформа, из-за которой в некоторых общинах возникают временные проблемы с доступностью обучения в 10–12 классах. В то же время государство создает новую сеть академических лицеев, чтобы гарантировать каждому ребенку возможность получить полное общее среднее образование.

Изменения в старшей школе призваны разгрузить учеников и дать им возможность сфокусироваться на тех предметах, которые действительно нужны для будущей профессии. Учеба в двенадцатом классе фактически заменит первый курс университета, позволив подросткам более качественно подготовиться к получению высшего образования.

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