Рада приняла важные изменения к оформлению паспортов украинцев

Украинский паспорт

Верховная Рада поддержала постановление №13369, которым вносятся изменения в образцы паспорта гражданина Украины, в том числе для выезда за границу. Теперь записи в паспорте-книжечке гражданина Украины не будут содержать русского языка.

Об этом стало известно по результатам пленарного заседания Верховной Рады 23 октября.

Все записи — только на украинском

Постановление было принято 23 октября во время пленарного заседания парламента — «за» проголосовали 265 народных депутатов.

Теперь все записи в паспорте гражданина Украины в форме книжечки должны быть исключительно на украинском языке. Ранее в таких документах данные дублировались на русском.

Таким образом, постановление отменяет старое положение о загранпаспортах, утвержденное еще в 1992 году, не соответствующее действующему законодательству.

Паспорт-книжечка — пережиток прошлого

С 2016 года паспорта гражданина Украины оформляются только в виде ID-карты, а последние книги были напечатаны еще в 2014 году.

Впрочем, в исключительных случаях паспорт-книжечку все еще могут выдать по решению суда. В таких документах теперь также все записи будут исключительно на украинском.

Будут ли паспорта-книжечки действительны

Если у гражданина паспорт-книжечка с записями на русском языке, то он остается в силе.

