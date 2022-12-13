Рада приняла все законы и проекты, необходимые для вступления в ЕС: в перечне — закон о медиа

Верховная Рада Украины 13 декабря приняла три из трех законов и проектов, необходимых для вступления в ЕС.

Парламент принял Проект Закона №2693 о медиа в целом. "За" проголосовали 299 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, депутаты приняли компромиссные позиции, в частности, урегулирование статуса канала "Рада". Следовательно, канал должен стать государственным и должен обеспечивать трансляцию заседаний Парламента. Во время военного положения и ограничения прямых трансляций канал излагает записи в день проведения пленарного заседания.

Кроме того, были изъяты нормы по избирательному законодательству.

По словам Железняка, проект закона поддержали 299 депутатов, в том числе:

Слуга народа – 195;

Европейская солидраность – 18;

Родина – 9;

Платформа за жизнь и мир-15;

За будущее – 11;

Голос – 14;

Доверие – 15;

Восстановление Украины – 12;

Внефракционные –10.

Кроме того, Парламент принял решение об отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе в целом. "За" проголосовали 245 нардепов.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины также приняла в целом закон №8224 о национальных меньшинствах.

Нардеп добавил, что Украина уже приняла три из трех законов и проектов, необходимых для вступления в ЕС: Закон о нацменьшинствах, Конкурсный отбор судей КС и Закон о медиа принят в целом.

"Все, что зависело от Парламента на этом этапе сделано", — написал Железняк.

Напомним, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук рассказала, требует ли новый закон Украины "О медиа" обязательной регистрации для онлайн-СМИ.

Подготовка закона о медиа: что он предполагает - Евгения Кравчук и Ярослав Железняк

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