Украина
363
Рада приняла выплаты для работников критической инфраструктуры: кто и сколько получит

Новый закон обновляет порядок оказания единовременной денежной помощи в случаях травмирования или гибели людей на объектах критической инфраструктуры.

Ирина Лабьяк
Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины / © Associated Press

Верховная Рада Украины 25 февраля окончательно утвердила механизм выплаты денежной помощи работникам критической инфраструктуры, пострадавшим от обстрелов. Принятый в целом закон №14303 четко определяет круг получателей и условия начисления компенсаций.

Об этом стало известно с заседания парламента.

Детали закона о компенсациях для пострадавших работников критической инфраструктуры

Документ обновляет порядок оказания единовременной денежной помощи в случаях травмирования или гибели людей на объектах критической инфраструктуры.

Он вносит правки в закон о выплатах гражданским, пострадавшим в результате вооруженной агрессии России против Украины, с особым акцентом на работниках критической инфраструктуры.

Отныне, если человек получил ранение или погиб при исполнении служебных или трудовых обязанностей из-за военных действий, он или его семья будут иметь право на финансовую поддержку от государства.

Выплаты родственникам

Также документ уточняет круг родственников, которые могут получить выплаты. К нему относятся:

  • супруг или супруга;

  • дети (в случае учебы — до 23 лет);

  • родители;

  • иждивенцы.

Размеры выплат

Сам законопроект не определяет конкретных сумм, однако они установлены в действующем законе, в который вносятся изменения. Предусмотрены следующие выплаты:

  • 800 тыс. грн — в случае установления инвалидности I группы;

  • 500 тыс. грн — для II группы;

  • 200 тыс. грн — для III группы;

  • 1 млн грн — в случае гибели пострадавшего лица.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ежемесячные доплаты в 20 тыс. грн (за январь, февраль и март) для энергетиков, работников ЖКХ и «Укрзализныци», которые восстанавливают инфраструктуру после атак. Средства будут начисляться автоматически на банковские счета на основе электронных списков от предприятий, а уведомление о выплате поступит через «Дію» или СМС.

