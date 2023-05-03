Рада приняла закон "АнтиПушкин": в Украине будут изымать из Госреестра памятники колониального прошлого

Теперь символы российской и советской эпохи на территории Украины не будут считаться национальным культурным наследием.

В среду, 3 мая, Верховная Рада приняла в целом закон, позволяющий изымать из Государственного реестра недвижимых памятников Украины советские и имперские культурные символы.

Об этом написал в своем Telegram-канале министр культуры Александр Ткаченко, назвав принятый закон "АнтиПушкин".

"Теперь есть законные основания для извлечения памятников культурного наследия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины, что является символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии", — говорится в сообщении министра.

Александр Ткаченко добавил, что не понимает, зачем в украинских населенных пунктах 400 улиц Пушкина, на части из которых стоят памятники российскому поэту.

"Нам нужно упростить процедуры очистки украинского публичного пространства от российских маркеров", — подчеркнул он.

Отныне не будут считаться культурным наследием достопримечательности:

которые посвящены людям, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше);

руководителям в высших органах власти и управления СССР, РСФСР, других союзных или автономных советских республик;

посвящены событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, с установлением советской власти на территории Украины;

являются символами российской имперской или советской тоталитарной политики.

За закон, разработанный Министерством культуры и информационной политики, проголосовали 285 народных депутатов.

Результаты голосования в Верховной Раде за закон "АнтиПушкин" / Фото: Tkachenko.UA

Напомним, в январе этого года в Киеве памятник российскому поэту Александру Пушкину кардинально изменил свой внешний вид. На бронзовый памятник, расположенный на проспекте Победы, неизвестные активисты надели целлофановый пакет и прикрепили листок с портретом украинского писателя Михаила Коцюбинского.

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