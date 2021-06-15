Рада приняла закон о добровольном одноразовое декларирования: что он предусматривает и на кого распространяется

В одноразовой декларации не будет указываться информация об источниках происхождения активов.

Верховная Рада на заседании 15 июня 2021 года приняла закон о добровольном однократном декларировании активов физических лиц.

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За принятие во втором чтении законопроекта №5153, который еще называют законом об амнистии капиталов (одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов) проголосовали 243 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, проект закона предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.

Отмечается, что в одноразовой добровольной декларации могут быть отражены такие активы физлица, как валютные ценности (кроме средств в наличной форме), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли (паи) в имуществе юридических лиц, находящиеся как в Украине, так и за рубежом.

Сбор из одноразового добровольного декларирования — это одноразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом из стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора. Воспользоваться добровольным декларированием могут физические лица — резиденты, в частности самозанятые лица, а также физические лица, которые не являющиеся резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов, за счет которых приобретенные объекты декларирования.

Сбор с однократного добровольного декларирования будет определяться по следующим ставкам:

5% по валютным ценностям, размещенным на счетах в банках в Украине, а также другим активам, зарегистрированным в Украине;

9% по валютным ценностям, размещенным на счетах в финучреждениях за рубежом, а также другим активам, находящимся за границей;

2,5% по номинальной стоимости государственных облигаций Украины со сроком обращения более 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года до подачи однократной добровольной декларации.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к правительству с предложением разработать и внести в парламент законопроект об однократном декларировании.

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