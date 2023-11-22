Рада приняла закон о различных видах отпусков – подробности

Верховная Рада 22 ноября приняла закон об упорядочении предоставления и использования разных видов отпусков в Украине. За законопроект № 8313 проголосовали 273 депутата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Отпуск при рождении ребенка

Декретный отпуск по закону предоставляется в четко определенный срок – не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. Отцу ребенка, не состоящему в зарегистрированном браке с матерью ребенка, такой отпуск предоставляется после получения соответствующего решения суда. Отпуск по усыновлению ребенка предоставляется независимо от возраста ребенка.

Отпуск без сохранения зарплаты

В законе предусмотрено увеличение общего максимального срока предоставления работнику отпуска без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам и по другим причинам от 15 до 30 календарных дней в году.

Призыв работника на военную службу

В случае призыва работника на военную службу во время мобилизации по призыву лиц из резервистов в особый период ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска в срок до его освобождения на время военной службы от занимаемой должности.

Работодатель может отказать работнику в предоставлении отпуска

В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах. критической инфраструктуры, к выполнению работ, производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного задания (заказ).

Кроме этого, закон предусматривает исключение педагогического и научно-педагогического персонала из перечня лиц, за которыми во время прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период или военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, сохраняется предварительный средний заработок.

Порядок и условия предоставления отпусков для подготовки и участия в спортивных соревнованиях регулируются трудовым и коллективным договором.

Напомним, Рада поддержала несколько законопроектов, принятие которых рекомендовала Еврокомиссия для начала переговоров о вступлении в ЕС.

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