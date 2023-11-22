Рада приняла закон об ограничении ставки по микрокредитам – что изменится

Верховная Рада Украины 22 ноября приняла в целом законопроект об ограничении ставки по микрокредитам на уровне 1% в сутки. Закон поддержали 255 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент принял в целом законопроект от Нацбанка №9422 об ограничении ставок микрокредитовщиков", – отметил депутат.

Согласно закону, максимальный размер дневной процентной ставки по микрокредитам не может превышать 1%. Изменения введут постепенно: за первые 120 дней переходного периода процентная ставка не должна превышать 2,5% в день, за следующие 120 дней – 1,5%.

Несоблюдение требований закона об ограничении ставки предусматривает для нарушителя штраф в размере от 5000 до 10 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (85-170 тыс. грн) за каждый случай.

В частности, закон предусматривает:

ограничение дневной процентной ставки по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита;

запрет кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите;

запрет устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита (продление срока использования кредитом должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);

обязательство кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за законопроект о предоставлении английскому статусу языка международного общения.

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