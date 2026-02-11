Рада приняла закон об отсрочке для контрактников 18-24: что известно

Мобилизация / © ТСН.ua

Верховная Рада Украины приняла решение об отсрочке для защитников от 18 до 24 лет, отслуживших годовой контракт.

«За» закон проголосовали 243 народных депутата.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Совет поддержал отсрочку в год для мужчин от 18 до 24 лет, отслуживших годовой контракт», — написал он.

В Минобороны отреагировали

Министр обороны Украины Михаил Федоров поблагодарил народных депутатов за принятие важных изменений.

"Это о справедливых правилах игры для молодых людей, которые сознательно выбирают защищать страну, доверие к государству и современный подход к формированию профессиональной армии", - отметил он.

В то же время, подчеркнул он, есть еще ряд норм, которые необходимо принять. И предстоит много работы в этом направлении.

Ранее мы писали о том, что в Украине намерены принять закон о предоставлении отсрочки на двенадцать месяцев 18-24-летним защитникам , отслужившим год по контракту.

«Люди, которые отслужили по контракту, будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы ни в какие сектора обороны», — отмечал нардеп от «Слуги народа» Федор Вениславский.