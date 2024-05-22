Рада приняла закон о военной подготовке школьников

Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, приняла в целом закон №11092 о системе начальной общевоенной подготовки. "За" проголосовали 297 нардепов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Закон имеет цель усовершенствовать начальную общевоенную подготовку и актуализировать ее содержание.

Начальная общевоенная подготовка реализуется на третьем уровне полного общего среднего образования и проводится в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования, путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" и осуществления мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание.

Программы по учебному предмету "Защита Украины" разрабатываются и утверждаются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере образования и науки, по согласованию с Министерства обороны.

Напомним, новый закон о мобилизации предусматривает, что студенты будут проходить обязательную базовую военную подготовку – когда заработает норма.

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