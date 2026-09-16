Рада приняла закон против мошеннических колл-центров: что теперь будет

Верховная Рада

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Верховная Рада приняла законопроект об усилении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических колл-центров.

"За" проголосовали 313 народных депутатов, сообщили в пресс-службе ВР.

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Закон дополняет Уголовный кодекс новыми статьями, предусматривающими ответственность за противоправный сбор, хранение и использование персональных данных, банковской тайны и реквизитов платежных инструментов для завладения чужим имуществом. Документ вводит формальный состав преступления для эффективного противодействия системным схемам, в частности финансовым пирамидам.

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В пояснительной записке к документу отметили, что статистика раскрываемости таких преступлений неутешительна, так как в случае обнаружения хищения средств со счета нет механизма защиты потерпевших.

Эта статья предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет. Действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, предусматривают лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

А за преступление в условиях военного или чрезвычайного положения предусмотрено лишение свободы сроком от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет и конфискацией имущества.

Напомним, мошеннические колл-центры все чаще пытаются получить доступ к онлайн-банкингу или государственным сервисам украинцев. Для этого злоумышленники звонят гражданам под видом работников банков и придумывают истории о якобы подозрительных операциях или блокировке карты.

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