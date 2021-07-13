Рада приняла законопроект о реформе ВККС, на который Зеленский наложил вето

Документ приняли с предложениями главы государства.

Верховная Рада 13 июля приняла законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), который на прошлой неделе президент Владимир Зеленский ветировал и вернул в парламент со своими предложениями.

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"За" проголосовали 305 нардепов.

Закон о перезапуске ВККС предусматривает, что Комиссия может начать работу, если в ее состав назначено минимум 11 членов из 16 (так было в проголосованной редакции), однако минимум 6 из них должно быть из числа судей или судей в отставке. Определены четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав Конкурсной комиссии по вопросам добродетели, ее формирования, определяются требования к кандидатам в состав этой Комиссии, права и обязанности ее членов.

Роль ВККС в судебной реформе заключается в заполнении вакансий в судебной системе и завершении квалификационной оценки судей.

Ранее заместитель председателя Верховного Суда Богдан Львов заявил, что во время отбора судей в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) порой могут возникать недоразумения между кандидатами и иностранными экспертами, которые следят за процессом отбора.

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