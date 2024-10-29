Рада приняла законопроект о соглашениях со следствием: что он предусматривает

Верховная Рада приняла в целом законопроект №12039 о соглашениях со следствием. Его поддержали и Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект отвечает международным обязательствам.

За законопроект №12039 отдали 263 голосов.

Железняк также пояснил, что проект содержит следующие нововедения:

статья, позволяющая в случае сотрудничества со следствием через разоблачение соучастников и возмещение вреда назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс. К примеру, 5 вместо 8 лет;

суд сможет определить как дополнительное наказание достаточно крупный штраф: за нетяжкие преступления: от 20 тыс. до 120 тыс. НМДГ; за тяжкие преступления: от 120 тыс. до 6 млн. НМДГ; за особо тяжкие преступления: от 270 тыс. до 12 млн. .НМДГ;

суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован;

при этом этот инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем за исключением случая, что такой организатор разоблачит другого организатора;

если речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант, который полностью возмещает ущерб, платит штраф и может получить дополнительно конфискацию.

Напомним, 29 октября ВР также продлила военное положение и мобилизацию. Депутаты проголосовали за продление действия военного положения на 90 дней.

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