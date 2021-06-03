Рада приняла законопроект об уголовной ответственности за ложь в декларациях

Законопроект №4651 с учетом поправок принят во втором чтении и в целом 307 голосами.

ВР приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект об усилении ответственности за ложь в декларациях или их умышленное непредставление. По проект №4651 проголосовали 307 народных депутатов. "За" голосовали представители всех фракций, "Слуга народа" дала 219 голосов.

Об этом стало известно 3 июня на заседании Верховной Рады Украины.

Также читайте Рада разрешила продавать землю через электронные аукционы

Законопроект позволяет лишать свободы сроком до двух лет и увеличить штрафы за недостоверное декларирования.

Согласно правками, увеличивается сумма штрафа: сейчас это 42500 - 51000 грн, а в новой редакции - от 51 000 грн до 68 000 гривен. К штрафу или общественным работам на срок от 150 до 240 часов с лишением права на определенные должности новая редакция добавляет ограничение свободы сроком до двух лет. Таким образом нечестный декларант может получить либо штраф, либо общественные работы, или ограничение свободы.

Напомним, Рада приняла законопроект о налогообложении Google, Facebook и Netflix. Налогообложение интернет-гигантов должно принести в бюджет Украины миллиарды гривен в год.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку