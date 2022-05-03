Рада приняла заявление о недопустимости присвоения РФ победы над нацизмом

Нардепы Верховной Рады приняли заявление о недопустимости монополизации Россией победы во Второй мировой войне.

Верховная Рада Украины приняла проект постановления о Заявлении "По случаю 77-летия победы над нацизмом и о недопустимости присвоения Российской Федерацией победы над нацизмом".

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram.

Как указывается, нардепы одобрили постановление, чем подтвердили роль украинского народа в победе Антигитлеровской коалиции над нацистской Германией во Второй мировой войне. Кроме того, целью его принятия является надлежащее реагирование на бессчетные пробы русской Федерации присвоить только для себя все заслуги в победе над нацизмом.

"Верховная Рада заявляет о недопустимости монополизации Российской Федерацией победы над нацизмом во Второй мировой войне, ставшей общим достижением Антигитлеровской коалиции и освободительных движений, а сама война общей трагедией народов мира. Верховная Рада Украины также отмечает, что преступления остановлены, а российский путинский режим – осужден, и побежден совместными усилиями всего цивилизованного мира и как нацистская Германия", — сказано в документе, который опубликован на сайте Рада.

В ВРУ говорят, что принятие проекта постановления должно засвидетельствовать на государственном уровне вклад украинского народа в общую победу войск Антигитлеровской коалиции над нацизмом, будет предоставлена политическая оценка системным практикам обесценения, извращения и манипулирования РФ моральным наследием участников Второй мировой войны и победы над нацизмом.

Ранее Германия снова подала иск против Италии из — за спора о компенсациях за Вторую мировую войну.

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