Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией

Сегодня, 18 октября, Верховная Рада Украины признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Телеграмме.

"Рада поддержала признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждение совершения геноцида чеченского народа", — написал Железняк.

По его словам, соответствующее постановление поддержали 287 депутатов.

В свою очередь, глава межфракционного объединения "За свободный Кавказ" нардеп Алексей Гончаренко подчеркнул, что такое решение ВР "крайне важно" сегодня.

"Путин уже очень давно пытается поработить чеченский народ, он поставил руководить своего гауляйтера Кадырова, а теперь заставляет чеченцев воевать против украинцев. Это типичная империалистическая политика России по отношению к другим народам", — написал Гончаренко.

Отметим, в России чеченцы заговорили о геноциде собственного народа, ведь главный мобилизационный фундамент Путина — это так называемые "малые народы" РФ.

В частности, в Дагестане уже активно проходят протесты против мобилизации, буряты бегут в Монголию, а в оккупированной Кадыровым Чечне происходят фальшивые уголовные производства, похищения, взятки и шантаж. В республике жестоко подавляют антимобилизационное сопротивление и бросили всю мощь карательной машины, чтобы загонять людей на войну с Украиной, заявляет чеченская оппозиция.

Следует отметить, что с начала войны из республики Чечня в составе так называемых "кадыровских" отрядов на войну в Украине отправились около 8 тысяч воинов. Этнических чеченцев из них меньше половины, утверждает чеченская оппозиция.

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