ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

Рада продлила до конца января 2027 года мобилизацию в Украине

Это уже 21-е продление всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Верховная Рада

Верховная Рада / © Associated Press

Сегодня, 26 октября, Верховная Рада проголосовала за продление общей мобилизации в Украине еще на 90 дней.

«За» проголосовал 281 парламентарий.

Документ вступит в силу с 31 октября и будет действовать до 29 января 2027 года.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации еще на три месяца.

Верховная Рада поддержала представление президента.

В прошлый раз военное положение и мобилизация в Украине были продолжены Верховной Радой 14 июля.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie