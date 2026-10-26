Рада продлила до конца января 2027 года мобилизацию в Украине

Верховная Рада / © Associated Press

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Сегодня, 26 октября, Верховная Рада проголосовала за продление общей мобилизации в Украине еще на 90 дней.

«За» проголосовал 281 парламентарий.

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Документ вступит в силу с 31 октября и будет действовать до 29 января 2027 года.

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Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации еще на три месяца.

Верховная Рада поддержала представление президента.

В прошлый раз военное положение и мобилизация в Украине были продолжены Верховной Радой 14 июля.

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