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- Украина
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Рада продлила до конца января 2027 года мобилизацию в Украине
Это уже 21-е продление всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.
Сегодня, 26 октября, Верховная Рада проголосовала за продление общей мобилизации в Украине еще на 90 дней.
«За» проголосовал 281 парламентарий.
Документ вступит в силу с 31 октября и будет действовать до 29 января 2027 года.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации еще на три месяца.
Верховная Рада поддержала представление президента.
В прошлый раз военное положение и мобилизация в Украине были продолжены Верховной Радой 14 июля.
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