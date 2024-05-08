Рада продлила мобилизацию и военное положение в Украине – на какой срок

Это было уже 11 голосования Рады за продление военного положения и мобилизации.

В среду, 8 мая, Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней, то есть до 11 августа 2024 года.

Об этом сообщает народный депутат от фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

Отмечается, что парламент утвердил Указ президента Владимира Зеленского №11234 о продлении военного положения от 14 мая 2024 года на 90 дней. "ЗА" проголосовали 339 народных депутатов.

Также Рада утвердила Указ Зеленского №11235 о продлении мобилизации. Решение поддержали 336 парламентариев.

Железняк добавляет, что это было уже 11 голосования Рады за продление военного положения и мобилизацию. Дальше документы должен подписать президент.

Напомним, накануне Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности во время заседания 7 мая принял законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации.

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