Рада продлила мобилизацию и военное положение в Украине – на какой срок

Это было уже 11 голосования Рады за продление военного положения и мобилизации.
В среду, 8 мая, Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней, то есть до 11 августа 2024 года.
Об этом сообщает народный депутат от фракции "Голоса" Ярослав Железняк.
Отмечается, что парламент утвердил Указ президента Владимира Зеленского №11234 о продлении военного положения от 14 мая 2024 года на 90 дней. "ЗА" проголосовали 339 народных депутатов.
Также Рада утвердила Указ Зеленского №11235 о продлении мобилизации. Решение поддержали 336 парламентариев.
Железняк добавляет, что это было уже 11 голосования Рады за продление военного положения и мобилизацию. Дальше документы должен подписать президент.
Напомним, накануне Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности во время заседания 7 мая принял законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации.
Читайте ведущие новости дня:
- Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК: серьезно повреждено оборудование
- Россияне атаковали Киев крылатыми ракетами: что известно
- Россия, несмотря на санкции, закупает на Западе детали для военных самолетов – ISW