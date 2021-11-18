Рада проголосовал за усиление границы: для отражения нападения разрешено применять боевое вооружение

За это решение проголосовал 271 народный избранник.

Верховная Рада расширила права Государственной пограничной службы по защите границы и разрешила применять личным составом боевой техники и вооружения.

Так, 18 ноября нардепы приняли закон о внесении изменений в закон Украины "О Государственной пограничной службе Украины" по усовершенствованию порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины (№5232).

Отмечается, что этим законом предоставляется право пограничникам использовать и применять меры принуждения (физическое влияние, специальные средства, огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику, оружие кораблей, катеров и судов обеспечения, вооружение воздушных судов) в порядке и на основаниях, предусмотренных настоящим законом, уставами Вооруженных сил Украины и другими нормативно-правовыми актами.

Военнослужащие и работники ГПС имеют право применять огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на охраняемые объекты, служебное транспортное средство, военное имущество, жилое и нежилое помещение, а также освобождение таких объектов в случае их захвата. Огнестрельное оружие может также применяться для отражения нападения на пограничника в случае угрозы его жизни или здоровью.

Кроме того, для защиты и охраны государственной границы Украины могут применяться средства визуального и технического наблюдения и фиксации, технические средства пограничного контроля, светотехнические и сигнализационные средства, другие технические средства охраны госграницы, а также инженерные боеприпасы, сооружения и заграждения.

В то же время запрещено применять меры принуждения к женщинам с явными признаками беременности, пожилым людям, лицам пожилого возраста, лицам с выраженными признаками инвалидности и малолетним лицам, кроме случаев совершения такими лицами группового и/или вооруженного нападения или сопротивления или если есть непосредственная угроза жизни или здоровью военнослужащего либо сотрудника ГПС или другого лица, если отразить такое нападение, сопротивление или устранить угрозу иными способами и средствами невозможно.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции. Некоторые эксперты и европейские и американские чиновники предполагают, что целью искусственного миграционного кризиса может быть отвлечение внимания от подготовки со стороны России новой атаки против Украины.

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