Рада проголосовала за демобилизацию срочников с отсрочкой от нового призыва

Парламент Украины принял решение об увольнении со службы срочников, срок службы которых истек во время действия военного положения.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

После демобилизации срочники получат отсрочку от нового призыва сроком на 12 месяцев.

"За" выступило 319 народных избранников.

Теперь ожидается соответствующий указ президента Владимира Зеленского, который запустит процесс увольнения.

Напомним, 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №11035 о демобилизации срочников. Документ был определен как "безотлагательный".

Согласно тексту законопроекта конкретных сроков, после которых срочник может быть демобилизован, нет, поэтому это будет решать глава государства.

"...военнослужащие срочной военной службы, срок воинской службы которых, установленный частью первой статьи 23 этого Закона, истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с частью девятой статьи 23 этого Закона, как исключение из положений части девятой статьи 23 этого Закона увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента Украины", — говорится в тексте законопроекта.

Читайте также: