Рада провалила три закона, которые могли дать Украине более $4 млрд — Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада не приняла три законопроекта, которые могли бы обеспечить Украине более 4 млрд долларов, а также еще два документа, предусмотренных программой сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом Зеленский сообщил, комментируя работу парламента.

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Президент подчеркнул, что средства международной поддержки не могут восприниматься как ресурс отдельных политических сил. По его словам, решения, необходимые для получения финансирования от партнеров, должны приниматься в интересах всего государства.

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«Это не средства власти или оппозиции. В Украине не бывает зарплаты учителей одной фракции и учителей другой депутатской группы. Не бывает зарплаты военных той или иной части зала парламента», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что во время войны парламенту приходится принимать сложные и непопулярные решения, однако они необходимы для финансирования обороны, защиты населения и социальных выплат.

Украина должна выполнить условия для 15 млрд долларов

Отдельно Зеленский заявил, что правительство должно принять 44 решения, которые откроют для Украины около 15 млрд долларов международного финансирования.

По его словам, Кабинет Министров должен обеспечить принятие необходимых решений до 1 ноября.

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«Премьер и министры осознают свою личную ответственность», — сказал президент.

В то же время, часть необходимых решений зависит от Верховной Рады. Зеленский оценил объем работы парламентариев также примерно в 15 млрд. долларов и подчеркнул, что речь идет о конкретных законопроектах, принятие которых позволит Украине получить средства от международных партнеров.

Президент увязал необходимость быстрого принятия этих решений с подготовкой страны к осенне-зимнему периоду и обеспечением работы государства в условиях войны.

«Начало осени для Украины в условиях такой войны — это возможность доделать необходимое на зиму. Для того, чтобы пройти этот год. На то, чтобы войти в следующий год. Обеспечить оборону. Обеспечить социальные выплаты. Обеспечить нормальное функционирование нашего государства, несмотря на все», — заявил Зеленский.

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По словам президента, возможность привлечь необходимое международное финансирование есть, однако для этого Украина должна выполнить взятые на себя обязательства и принять решение.

Напомним, президент также сообщил, что Украина готова временно останавливать удары дронами по российским территориям, если об этом будут просить международные партнеры для проведения переговоров.

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