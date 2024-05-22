Рада провалила законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Верховная Рада не поддержала во втором чтении закон об административной ответственности за нарушение гражданами комендантского часа. "За" документ проголосовали только 190 народных избранников.

Об этом на своей странице в соцсети написал нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, закон об административной ответственности за нарушение гражданами комендантского часа считается полностью отклоненным.

“Что там должно было быть… вводили админответственность за нарушение мер режима военного положения, в том числе комендантского часа в виде штрафа. Протоколы составит полиция, привлечет суд. Законопроект предусматривает дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2, установив административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений), и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения”, — рассказал Ярослав Железняк.

Также предполагалось предоставить правоохранителям право проводить административное задержание нарушителей комендантского часа.

Напомним, что народные депутаты "Евросолидарности" заблокировали трибуну Верховной Рады, требуя поставить на рассмотрение законопроект о запрете УПЦ Московского патриархата.

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