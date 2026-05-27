Рада расширила полномочия ВВК: что и для кого теперь изменится

Верховная Рада 27 мая приняла законопроект №15015, который меняет правила привлечения иностранцев на контрактную службу в ВСУ. Теперь они и лица без гражданства будут обязаны проходить военно-врачебные комиссии (ВВК).

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Законопроект №15015 предусматривает предоставление ВВК полномочий определять пригодность к военной службе по контракту кандидатов из числа иностранцев и лиц без гражданства, а также устанавливать причинную связь ранений, полученных во время выполнения боевых задач.

Стоит отметить, что вопрос мобилизации и самовольного оставления частей в Украине планируют частично решать путем активного привлечения иностранцев. Об этом заявлял министр обороны Михаил Федоров.

По словам его заместителя, генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, Минобороны работает над механизмами привлечения иностранцев к выполнению задач в рядах ВСУ и других составляющих Сил обороны. При этом действующие нормы законодательства пока не предусматривают прохождения ВВК для таких лиц.

«Как правовое государство, мы ставим иностранцев в такие же условия, как и наших граждан, по медицинскому, финансовому и иному обеспечению, но законодательство не предусматривает проведение ВВК для них. Целью законопроекта является устранение этого пробела», — пояснил заместитель министра обороны.

Напомним, в Украине готовятся серьезные изменения в процесс мобилизации, о чем сообщил советник министра обороны Сергей Стерненко. По его словам, она перестанет быть похожей на то, что происходит сейчас, в частности планируется привлекать больше иностранцев. Источники в Верховной Раде предполагают, что речь идет об углубленной цифровизации и активном использовании электронных реестров и кодинга для учета военнообязанных.

Новые наработки Минобороны планирует представить в парламенте в ближайшее время, однако изменения вряд ли коснутся оповещения в общественных местах.

В то же время нардеп Максим Бужанский убежден, что Рада больше не будет голосовать за усиление мобилизации, поскольку принятый в апреле 2024 года закон и так является максимально жестким, но проблема заключается в том, что он должным образом не выполняется.

К слову, военнослужащий 5-й ОШБр Станислав Старостенко «Юрист» считает, что снижать мобилизационный возраст ниже 25 лет нет необходимости, но стоит восстановить обязательную срочную службу и допризывную подготовку для 18-летних. По мнению военного, девятимесячная служба обеспечит более качественное обучение молодежи, чем двухмесячный курс БОВП, и подготовит профессиональную замену для фронта.

