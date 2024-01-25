Рада рассматривает введение в Украине базовой военной службы для мужчин до 25 лет – Чернев

В парламенте обсуждается инициатива о введении в Украине базовой военной службы для всех граждан в возрасте до 25 лет. Это своего рода замена нынешней срочной службы.

Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя соответствующего парламентского Комитета, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, говорится на сайте Верховной Рады.

"Сейчас срочная служба в армии длится от 12 до 18 месяцев, в зависимости от того, есть у человека высшее образование или нет. Мы предлагаем заменить его на трехмесячную обучение – это базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки. Также мы предлагаем, чтобы человек, которой исполнилось 18 лет, сама выбрала время, когда он готов пройти такую подготовку с 18 до 25 лет. То есть человек сам будет решать, что условно в следующем году или через два года он готов пройти такое обучение", – отметил политик.

По его словам, такой подход позволит спланировать нагрузку на наши полигоны и центры подготовки.

"Главная идея базовой военной службы состоит в том, что с таким соседом, как российская федерация, все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку. В целом это одно из звеньев, которое должно начинаться еще в школе и заканчиваться военной кафедрой в вузах", – подчеркнул народный депутат.

Напомним, командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко "Ролло" ранее заявил, что пришло время мобилизовать 18-20-летних, а не "дедов". Командир штурмового батальона призвал подходить к мобилизации в Украине шире: мол, студенты тоже могут воевать.

Читайте также: