Рада рассмотрит госбюджет на 2022 год: какие еще вопросы в повестке дня 20 октября

Рада рассмотрит госбюджет на 2022 год: какие еще вопросы в повестке дня 20 октября

Заседание начнется в 10:00.

Сегодня, 20 октября, в Верховной Раде депутаты планируют рассмотреть проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Накануне его утвердил бюджетный комитет парламента.

Согласно повестке дня, опубликованном на сайте украинского парламента, нардепы сегодня рассмотрят законопроект 6000 о государственном бюджете на 2022 год, а также законопроект 6062 об изменениях в Бюджетный кодекс.

Как рассказали в эфире "Сніданку з 1+1", правительство все напланировало с учетом пандемии COVID-19. Так, минимальная заработная плата вырастет в октябре следующего года — и составит 6700 грн. Сейчас она — 6000. Вообще в следующем году не изменится размер прожиточного минимума.

Прогнозируемый курс — 28 грн и 60 копеек за один доллар. Для сравнения, в госбюджете на 2021 год среднегодовой курс заложен на уровне 29,1 грн. Сейчас мы имеем 26,5.

Похоже, меньше украинцы в следующем году будут иметь льгот и субсидий на коммуналку. Общую сумму на такие компенсации обрезали почти на 20%. Полностью обрезали финансирование энергоэффективности. Это и теплые кредиты, и зарядные станции для электромобилей. Нынешняя Государственная программа завершается в этом году. А новую не утвердили.

Зато впервые предусмотрено профинансировать приобретение оборудования для 26 школьных столовых, а также на закупку противопожарного оборудования для учебных заведений. Также запланировано перераспределение денег для регионов. В частности, на завершение строительства метрополитена в. Днепре (1,1 млрд грн) и удлинение третьей линии метро в Харькове (313,4 млн грн).

Конечно, все будет еще корректироваться. Сегодня только первое чтение. Депутаты совместно с правительством еще будут дорабатывать финансовую таблицу и вносить изменения. По прогнозам председателя Верховной Рады, окончательно госбюджет на следующий год должны принять до 20 ноября.

Кроме бюджета, на заседании народные избранники также будут рассматривать во втором чтении:

проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно использования имущества ликвидируемых коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности;

проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования;

проект Закона о мультимодальных перевозках;

проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи";

проект Закона о внесении изменений в статью 46 Жилищного кодекса Украинской ССР относительно внеочередного обеспечения жильем лиц, взятых на учет в 1 января 1993 и проживают в жилье временного назначения.

В первом чтении Рада рассмотрит:

проект Закона о внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня — День Украинской Государственности;

проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно упрощенного получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины;

проект Закона о внесении изменений в статью 9-2 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;

проект Закона о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции;

проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы;

проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно полномочий высших специализированных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях и другие.

В повестке дня на этот день также планируется рассмотреть проекты постановлений о переименовании ряда населенных пунктов и проект постановления о назначении внеочередных выборов Добропольского городского головы Покровского района Донецкой области.

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