Рада рассмотрит отставку Малюка: парламент получил представление президента об увольнении главы СБУ
Стефанчук показал официальное представление Зеленского на увольнение Малюка с должности.
Вопрос смены руководства Службы безопасности Украины перешел в законодательную плоскость. Соответствующий документ уже зарегистрирован в парламенте.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.
По словам спикера, инициатором увольнения выступил президент Украины Владимир Зеленский.
"В Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности Председателя Службы безопасности Украины" - написал Стефанчук.
Он также отметил, что затягивать по этому вопросу депутаты не будут.
"Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой", - резюмировал спикер.
Согласно Конституции Украины, увольнение главы СБУ относится к полномочиям Верховной Рады по представлению Президента. Для принятия решения необходимо большинство голосов (минимум 226 депутатов).
Напомним, 5 января, глава СБУ Василий Малюк заявил, что уходит в отставку . По его словам, он останется в системе СБУ, чтобы "реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня".