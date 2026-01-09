Рада рассмотрит отставку Малюка: парламент получил представление президента об увольнении главы СБУ

руководитель СБУ Василий Малюк / © СБУ

Реклама

Вопрос смены руководства Службы безопасности Украины перешел в законодательную плоскость. Соответствующий документ уже зарегистрирован в парламенте.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

Зеленский зарегистрировал в Совете представления на увольнение Малюка / © Facebook Руслана Стефанчука

По словам спикера, инициатором увольнения выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама

"В Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности Председателя Службы безопасности Украины" - написал Стефанчук.

Он также отметил, что затягивать по этому вопросу депутаты не будут.

"Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой", - резюмировал спикер.

Согласно Конституции Украины, увольнение главы СБУ относится к полномочиям Верховной Рады по представлению Президента. Для принятия решения необходимо большинство голосов (минимум 226 депутатов).

Реклама

Напомним, 5 января, глава СБУ Василий Малюк заявил, что уходит в отставку . По его словам, он останется в системе СБУ, чтобы "реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня".