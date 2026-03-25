Рада рассмотрит закон о регулировании Telegram

Мессенджер Telegram используют российские спецслужбы / © ТСН.ua

Верховная Рада рассмотрит законопроект №11115 о регулировании деятельности Telegram и подобных платформ в Украине. Такое решение поддержал профильный комитет украинского парламента.

Об этом сообщил народный депутат Николай Княжицкий, который был автором инициативы.

Он подчеркнул, что российские спецслужбы массово используют Telegram и другие цифровые платформы для вербовки украинцев, координации диверсий, распространения фейков и дестабилизации страны.

«Часть преступлений — от мошенничества до заказов терактов — прямо организовывается через эти сети», — утверждает нардеп.

При этом Княжицкий добавил, что угрозы исходят не только от этого популярного мессенджера.

«Последний теракт, например, был организован через видеоигру, которая фактически стала еще одной социальной сетью. Мы также видим системные риски от TikTok, которые уже признают во многих странах», — отметил он.

Нардеп обратил внимание на то, что украинское законодательство не успевает за развитием цифровой среды. Если YouTube уже подпадает под регулирование, то Telegram — нет, несмотря на то, что им пользуется большинство украинцев как источником информации.

Что предлагает законопроект

Николай Княжицкий подчеркнул, что законопроект не запрещает мессенджеры и не устанавливает цензуру, а также не затрагивает анонимность пользователей. По его словам, речь идет о базовой ответственности платформ.

«Законопроект предусматривает, что платформы должны официально раскрыть, кто их владельцы и как они финансируются; они должны иметь контакт с украинским государством через уполномоченный орган; в случаях терроризма, мошенничества или угроз национальной безопасности такие платформы обязаны оперативно реагировать и сотрудничать», — пояснил он.

В случае выявленных нарушений законопроект предусматривает санкции: от финансовых до ограничений в использовании этих платформ государственными органами, банками и структурами, работающими с персональными данными граждан.

«Мы регулируем не контент и не пользователей. Мы регулируем поведение платформ. Потому что сегодня часть из них или не реагирует вообще или реагирует медленно, или реагирует тогда, когда вред уже нанесен», — подчеркнул инициатор законопроекта, добавив, что ко второму чтению закон может быть усилен.

Княжицкий отметил, что законопроект не противоречит европейскому законодательству, он не имеет негативных выводов Совета Европы. Наоборот в Еврокомиссии выразили принципиальное понимание и поддержку такого подхода с учетом военных условий Украины.

«Этот закон — в первую очередь, о безопасности украинцев. Верю, что парламент это понимает, мы быстро его доработаем и примем в целом», — подытожил нардеп.

Напомним, по результатам недавнего опроса, большинство украинцев не поддерживает идею полной блокировки мессенджера Telegram, однако выступает за усиление контроля за ним со стороны правоохранителей.