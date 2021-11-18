Рада ратифицировала рамочное военное соглашение между Украиной и Турцией: что предусматривает сотрудничество

Соглашение остается в силе в течение 5 лет.
Верховная Рада 18 ноября приняла закон о ратификации рамочного военного соглашения между правительствами Украины и Турецкой Республики.
"За" проголосовали 303 народных депутата, говорится на сайте украинского парламента.
Отмечается, что законом предусматривается ратифицировать рамочное военное соглашение между правительствами Украины и Турции, совершенное 16 октября 2020 года в г. Стамбуле, которое вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, согласно которому стороны сообщают друг друга по дипломатическим каналам о завершении своих внутренних правовых процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.
Согласно соглашению, сотрудничество сторон будет включать ряд направлений, среди которых:
- военная подготовка и образование;
- взаимное участие в подготовке или совместном обучении в активном формате или в качестве наблюдателей;
- оборонная промышленность;
- обмен секретной военной информации;
- сотрудничество в области военной медицины.
Соглашение также определяет, каким образом должен производиться обмен разведывательной информацией между странами.
Напомним, что в апреле президент Владимир Зеленский совершил свой рабочий визит в Турцию. После переговоров Зеленского с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом состоялось 9 заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, по результатам которого была подписана совместная декларация.