Рада ратифицировала рамочное военное соглашение между Украиной и Турцией: что предусматривает сотрудничество

Рада ратифицировала рамочное военное соглашение между Украиной и Турцией: что предусматривает сотрудничество

Соглашение остается в силе в течение 5 лет.

Верховная Рада 18 ноября приняла закон о ратификации рамочного военного соглашения между правительствами Украины и Турецкой Республики.

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"За" проголосовали 303 народных депутата, говорится на сайте украинского парламента.

Отмечается, что законом предусматривается ратифицировать рамочное военное соглашение между правительствами Украины и Турции, совершенное 16 октября 2020 года в г. Стамбуле, которое вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, согласно которому стороны сообщают друг друга по дипломатическим каналам о завершении своих внутренних правовых процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.

Согласно соглашению, сотрудничество сторон будет включать ряд направлений, среди которых:

военная подготовка и образование;

взаимное участие в подготовке или совместном обучении в активном формате или в качестве наблюдателей;

оборонная промышленность;

обмен секретной военной информации;

сотрудничество в области военной медицины.

Соглашение также определяет, каким образом должен производиться обмен разведывательной информацией между странами.

Напомним, что в апреле президент Владимир Зеленский совершил свой рабочий визит в Турцию. После переговоров Зеленского с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом состоялось 9 заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, по результатам которого была подписана совместная декларация.