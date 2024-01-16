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Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе – нардеп

Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе – нардеп

В Украине могут легализовать медицинский каннабис / Фото: ТСН

Этот вопрос остается важным.

Блокировка законопроекта о медицинском каннабисе провалена. Теперь становится возможным его подписание.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе", — отметил нардеп.

Блокирующее постановление #7457п, акцентировал он, провалено.

Напомним, парламентская фракция "Батькивщина" заблокировала подписание законопроекта о легализации в Украине медицинского каннабиса, который Верховная Рада одобрила накануне.

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