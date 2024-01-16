Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе – нардеп

Этот вопрос остается важным.
Блокировка законопроекта о медицинском каннабисе провалена. Теперь становится возможным его подписание.
Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.
"Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе", — отметил нардеп.
Блокирующее постановление #7457п, акцентировал он, провалено.
Напомним, парламентская фракция "Батькивщина" заблокировала подписание законопроекта о легализации в Украине медицинского каннабиса, который Верховная Рада одобрила накануне.
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