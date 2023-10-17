Рада сделала последний необходимый шаг для начала переговоров о вступлении в ЕС

Нардепы приняли закон о финансовом мониторинге чиновников. Это стало последним шагом, необходимым для начала переговоров относительно вступления Украины в ЕС.

Верховная Рада на заседании 17 октября в целом приняла законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person – политически значимых лиц).

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующий законопроект проголосовало 276 нардепов, против не было ни одного голоса.

"Главное новшество: вместо трех лет после должности топ-чиновники (PEP) фактически будут иметь пожизненный статус PEP. Но в то же время законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", – объяснил нардеп.

Железняк отметил, что такая редакция документа, принятая Радой, соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием средств и борьбы с терроризмом AML/CFT, которая будет засчитана как выполнение требований МВФ.

"Также это последний шаг к началу переговоров о членстве Украины в ЕС", — добавил Железняк.

Вступление Украины в ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз слишком долго затягивал со своим расширением, но теперь благодаря Украине процесс будет двигаться быстрее.

Так, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти поставили перед собой цель — быть готовыми к вступлению в Европейский Союз через два года после начала переговоров.

В свою очередь, у Зеленского заявили, что сами переговоры о вступлении могут начаться уже в первом полугодии следующего года.

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