Рада снова "проталкивает" скандальный законопроект, ограничивающий работу СМИ: что известно

В Украине вернулись к обсуждению скандального закона №10242, который вызвал волну возмущения среди украинцев. В нем говорится об установлении уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах.

Все, что известно о попытках продвижения скандального закона читайте в материале ТСН.ua.

Рада провалила закон

Ранее в Верховной Раде провалили закон №10242, ограничивающий работу СМИ. Депутаты проголосовали так:

по сравнению с в целом – 213;

отправили на повторное второе – 229.

Народный депутат Ярослав Железняк напомнил, что именно в этот документ хитро вставили норму о возвращении конфискации коррупционеров, которые пошли на сделки со следствием.

"Соответственно возникает вопрос, а что с этим вопросом? К примеру, есть наш законопроект №12269, который это исправляет... и без зашквара", – подытожил нардеп.

Депутаты должны рассматривать законопроект 18 декабря

Как написала журналистка Наталья Лигачева, 18 декабря Рада хочет "протащить" в практически неизменном виде законопроект №10242. Он практически исключит возможность контроля медиа за финансовыми потоками, в частности донорскими и восстановления. Потому что он ужесточит уголовную ответственность за раскрытие конфиденциальной информации из общественных реестров.

"Практически единственное, что изменили – это якобы уменьшение санкции в отношении третьей статьи 361-2. Теперь это преступление не тяжелое", – отметила Лугачева.

Совместное заявление медиа

Учитывая возмутительное "продвижение" скандального закона, медиадвижение и общественные организации срочно выступили с обновленным заявлением. Там призывают Верховную Раду не поддерживать законопроект об ответственности за публикацию данных из реестров.

"Мы, участники Медиадвижения, а также медийные и правозащитные общественные организации Украины повторяем свой призыв к народным депутатам Украины отказаться от поддержки законопроекта №10242 в его нынешней редакции. Этот законопроект продолжает нести значительные угрозы для свободы слова, работы журналистов, защиты журналистских источников и обличителей "коррупции в Украине", – подчеркнули медийщики.

Журналисты отмечают: в законопроекте, который предлагается депутатам к голосованию, не учтены критические замечания относительно необходимости внедрения эффективных механизмов защиты для лиц, разглашающих конфиденциальную информацию в пользу общества, в том числе журналистов и разоблачителей коррупции.

"Как мы уже отмечали в предварительном заявлении, даже при наличии общественной необходимости разглашения такой информации, действующих норм Законов Украины "Об информации" и "О доступе к публичной информации", направленных на ее защиту, может оказаться недостаточно для безопасности журналистов в судах при условии применение обновленной редакции статьи 361-2 Уголовного кодекса", – говорится в обращении.

Несмотря на уменьшение соответствующей санкции, добавляют они, предложенное наказание до 5 лет лишения свободы за подобные действия во время правового режима военного положения остается непропорциональным.

"Хотя такая максимальная санкция и квалификация преступления как нетяжкого не позволяет применять к журналистам негласные следственные действия, такие как прослушивание и слежка, этот инструмент все еще может быть использован для преследования журналистов за некомфортные для представителей органов власти расследования", – отметили участники движения.

Именно поэтому положения законопроекта №10242 в его обновленной редакции продолжают противоречить принципам свободы слова, защиты журналистских источников и обличителей, закрепленным в международных документах, включая недавно принятое Европейским актом о свободе медиа.

Уголовная ответственность за разглашение конфиденциальных сведений из реестров должна сопровождаться созданием надежных механизмов защиты журналистов и разоблачителей коррупции.

"Призываем народных депутатов не голосовать за законопроект №10242, а представителей Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности к настоящему диалогу с представителями медийного сообщества с целью усовершенствования системы уголовного законодательства в этой сфере. Любые новые нормы, введенные подобными законопроектами, имеют действительно защищать государство от рисков, связанных с торговлей данными и массовыми утечками информации, а не ограничивать возможности общественного контроля над властью и способствовать созданию атмосферы страха среди журналистов", – подытожили активисты.

Что происходит в Раде

Комитет Совета по вопросам правоохранительной деятельности в очередной раз поддержал редакцию закона №10242 до повторного второго чтения. По словам нардепа Железняка, нормы против журналистов в этой редакции остались. В этот раз добавили туда отмену "правок Лозового", но не в правильной редакции. Он добавил, что проект закона поставили в повестку дня на сегодня, 18 декабря. Но позже стало известно, что будет пересмотр скандального законопроекта №10242 на очередном заседании правоохранительного Комитета.

Пока депутаты не договорились, и все стороны "пошли думать дальше", Железняк констатировал, что документ сегодня не будут рассматривать ввиду:

общую позицию медиасообщества относительно неприемлемости законопроекта против журналистов;

позицию НАБУ/САП относительно "правок Лозового"

наличие 1600 правок.

"Это не означает, что этот бой мы уже выиграли (он еще продолжается), но шантаж тех, кто решил это... (дерьмо–ред) объединить с требованиями МВФ и в последний день протянуть… Мягко говоря, не сработал", – отметил народный депутат.

Ожидаем позицию партнеров

Ярослав Железняк выразил убеждение, что на попытку "противления" вредного проекта закона должны были бы отреагировать в других государствах, ведь Украина борется за свои права и свободу, а подобные инициативы только их притесняют.

"Также ждем позицию партнеров", – подытожил народный депутат.

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