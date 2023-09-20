Рада сняла Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова

Временно на место Шуфрича был назначен одиозный нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар.

В среду, 20 сентября, Верховная Рада сняла нардепа Нестора Шуфрича от запрещенной партии "ОПЗЖ" с должности главы Комитета ВРУ по вопросам свободы слова.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"За" проголосовало 258 парламентариев.

Временно на место Шуфрича назначили народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара, предлагавшего пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ.

Интересно, что Комитету ВРУ по вопросам свободы слова в своем составе имеет три представителя.

Напомним, 15 сентября народный депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы. В тот день ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев за решеткой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Шуфрича в наручниках из суда забрали за решетку!".

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