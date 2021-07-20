Рада соберется на внеочередное заседание по требованию президента: что будут рассматривать нардепы 20 июля

Рада соберется на внеочередное заседание по требованию президента: что будут рассматривать нардепы 20 июля

Заседание запланировано на 14:00.

Во вторник, 20 июля, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, созванное в связи с требованием президента Украины Зеленского.

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Согласно повестке дня, на заседании планируется рассмотреть 10 проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии в целом четырех законов:

"Об отмене решения Верховной Рады Украины о повторном принятии в целом с учетом предложений президента Украины Закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины";

"Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности";

"Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекту Закона "О внесении в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия";

"Об отмене решения Верховной Рады Украины от 14 июля 2021 года о принятии во втором чтении и в целом как закон Украины проекта Закона о внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия".

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что во время каникул Рада в августе может собраться на внеочередную сессию и на торжественное заседание ко Дню Независимости Украины.

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