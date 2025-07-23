Рада ушла на каникулы: нардеп объяснил, что будет после принятия закона о НАБУ и САП

Совет ушел на летние каникулы / © Getty Images

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После принятия скандального законопроекта 12414, поправки к которому передают генпрокурору полномочия руководить Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), 23 июля Верховная Рада ушла на отдых на четыре недели до конца августа.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

На этом фоне Железняк заявил, что «история с „исправим через две недели“ в отношении НАБУ и САП» закончена.

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«Не ведитесь на историю „исправим через две недели“ относительно НАБУ и САП… Для понимания: Совет после разрушения антикоррупционного законодательства сейчас пошел на „перерыв“… на 4-е недели, до 20-х чисел августа…. Так что ничего даже теоретически не будет. Ну а там дальше сделают вид, что и тема уже не столь актуальна. Как всегда…», — написал Железняк.

Напомним, президент Зеленский сделал заявление после встречи с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, которых 23 июля собрал на фоне общественного резонанса по подписанию закона №12414.

В частности, он сказал, что «все мы слышим, что говорит общество». А во время встречи обсудил необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждого института, разрешить существующие противоречия, снять угрозы.

Также по его словам, на следующей неделе состоится рабочая встреча по общему плану действий. А уже через две недели будет подготовлен общий план «с конкретными необходимыми шагами, которые предпримут, чтобы укрепить Украину и снять существующие вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества».

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Что известно о скандальном законе о НАБУ и САП

Отметим, что 22 июля вечером президент Украины Зеленский подписал закон №12414, изменяющий Уголовный кодекс страны. В частности, генпрокурор теперь будет иметь следующие полномочия:

сможет забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

становится фактическим руководителем САП и сможет передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

будет иметь право предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

сможет самостоятельно закрывать дела по подозрению в отношении топ-чиновников.

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