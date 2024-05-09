Рада увеличила штрафы для уклонистов от мобилизации: о каких суммах идет речь

Верховная Рада на заседании 9 мая проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект № 10379, который вносит изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях и усиливает ответственность за нарушение мобилизации и военные правонарушения.

"За" проголосовали 256 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Он добавил, что ко второму чтению все изменения о смягчении, которые обещал профильный комитет, сделали и много негативных норм убрали.

Как добавила нардепка Ирина Геращенко, речь идет о таких изменениях, как:

Новые статьи об ответственности о нарушении военного учета

Увеличены сроки административной ответственности и административного задержания

Введение уголовной ответственности за отказ от медицинского осмотра при мобилизации

"Предлагаются увеличение размеров штрафов и продолжительности административного задержания (до 3 лет), превышающих стандарты даже уголовного законодательства. Нарушителей смогут задерживать на срок до трех суток", — отметила Геращенко.

О каких суммах штрафов идет речь

Минимальный размер штрафа составит 8500 грн, что почти в 17 раз превышает предыдущий минимальный штраф. А максимальный размер штрафа – 204 000 грн, тогда как раньше было 8500 грн. Если же возможности уплатить штраф у нарушителей не будет, это может привести к блокированию счетов и имущества.

Согласно изменениям в статью 210 КУоАП, нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета во время военного положения будет караться штрафом в 17 000—25 500 гривен. Такие штрафы грозят, если человек не состоит на учете или своевременно не обновляет данные.

За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (отказ от повестки или неявку за ней в ТЦК) во время военного положения грозит штраф в 17 000—25 000 гривен, а для должностных лиц органов власти, местного самоуправления, юридических лиц и общественных объектов. соединений — 34 000-59 500 гривен.

Изменения предполагают заочное назначение штрафов за нарушение мобилизационного законодательства. Штрафы не будут выписываться, если данные о человеке территориальный центр комплектования (ТЦК) может получить сам через госреестры.

За умышленное испорчение или небрежное хранение призывниками, военнообязанными и резервистами военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военным билетам, временным удостоверениям военнообязанных), повлекшее их потерю, штрафы повысить с 510 до 850 – от 17 до 51 гривен).

А за повторное в течение года совершение нарушения среди предусмотренных частью первой статьи 211 КУоАП, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение нарушения в особый период – с 850 до 1700 гривен (ранее – с 51 до 119 гривен).

Предприятия, игнорирующие необходимость ведения военного учета работников, будут наказываться на сумму от 34 000 гривен.

Уклоняющихся будут штрафовать заочно

Становятся возможными так называемые заочные штрафы за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. Потому что теперь необязательно составлять протокол, на основании которого выносится постановление о штрафе.

ТЦК оформляет протокол о привлечении к административной ответственности, который направляется в суд. И уже суд решает вопрос о наложении штрафа. В то же время при составлении протокола обязательно присутствие военнообязанного. Он должен ознакомиться со своими правами, подписать документ или отказаться от подписи.

Статья 258 КУоАП дополняется нормой о том, что протокол по ст. 210 и 210-1 не составляется, если нарушение совершено в особый период и если лицо не явилось в ТЦК без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия по повестке.

Теперь принятый законопроект должен подписать спикер Верховной Рады, а затем президент. Он вступит в силу на следующий день после публикации.

Напомним, 11 апреля украинский парламент во втором чтении принял законопроект о мобилизации. Депутаты приняли документ без нормы демобилизации. 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, принятый Верховной Радой. Законную силу документ вступит в силу 18 мая 2024 года.

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