Рада увеличила штрафы за незаконный оборот древесины, сбор орехов, грибов и ягод

Штраф за самовольный сбор плодов, орехов, грибов и ягод теперь составит от 425 до 850 грн.

Верховная Рада 10 октября приняла законопроект №9665, который усиливает уголовную и административную ответственность за незаконный оборот древесины и увеличивает штрафы за незаконный сбор природных ресурсов.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Законопроектом №9665 парламент усилил ответственность за самовольное сенокошение и выпас скота на землях государственного лесного фонда, не покрытых лесом. Также – за заготовку камыша, самовольный сбор плодов, орехов, грибов и ягод. Ранее штраф за такое нарушение составлял от 17 до 21 грн, а теперь составляет от 425 до 850 грн.

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В частности, была усилена ответственность за незаконную вырубку, повреждение, уничтожение деревьев или кустарников, что причинило существенный ущерб. Новый штраф составляет от 34 до 85 тыс. грн. За повторное нарушение – от 85 до 170 тыс. грн. За совершение таких действий на заповедных территориях грозит штраф до 170 тыс. грн, а за тяжкие последствия — от 255 до 425 тыс. грн.

Также предусмотрено наказание за незаконную вырубку деревьев в условиях военного положения. Нарушители могут получить до 10 лет тюрьмы. Штраф за незаконную заготовку камыша составит от 34 до 85 тыс. грн.

Рада увеличила штрафы за незаконную вырубку, повреждение лесных культур и молодняка. Размеры штрафов составляют от 3400 до 5500 грн., а для должностных лиц – от 5100 до 10 200 грн.

Также введена ответственность за перевозку, хранение или сбыт деревьев, кустарников или древесины при отсутствии документов, которые могут подтвердить законность их вырубки. Штраф за это составляет от 510 до 1020 грн., для должностных лиц – до 5100 грн.

К слову, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9564, предусматривающий введение новых штрафов для водителей, использующих транспорт, создающий чрезмерный шум.

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