Рада уволила Чернышева с должности министра развития громад и территорий

За увольнение Алексея Чернышева проголосовали 279 нардепов (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Верховная Рада приняла решение об увольнении Алексея Чернышева с должности министра развития громад и территорий Украины.

За увольнение Чернышева проголосовали 279 нардепов, при необходимом минимуме в 226 голосов.

Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале.

Отметим, Чернышев был назначен на должность министра в марте 2020 года.

Напомним, подавший в отставку министр развития общин и территорий Алексей Чернышев подтвердил, что может возглавить национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины".

Алексей Чернышев подал в отставку 2 ноября с должности министра развития общин и территорий Украины.

1 ноября в Кабмине подтвердили увольнение Юрия Витренко с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Руководитель "Нафтогаза" уволен - официальная информация от компании