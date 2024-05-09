Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины

В четверг, 9 мая, Верховная рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Парламент поддержал увольнение министра Александра Кубракова. "За" выступили 272 депутата.

Сам Кубраков уже отреагировал на свое увольнение и заявил, что руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль с ним это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета Кубракова якобы даже не пригласили.

В пояснительной записке к проекту постановления об увольнении было указано, что уволить Кубракова с должности предлагается с целью создания отдельного Министерства по развитию общин, территорий и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что Кубраков занимал должность Министра инфраструктуры Украины от мая 2021 года. С началом полномасштабной войны он, кроме отрасли транспорта и почты, занимался еще и военной логистикой, восстановлением жилья и муниципальной инфраструктурой.

В декабре 2022 года Верховная Рада приняла решение о назначении Кубракова вице-премьер-министром по восстановлению Украины и министром нового объединенного министерства.

Читайте также: