Рада уволит Резникова и назначит еще нескольких министров: названа дата — СМИ

В Украине готовятся масштабные перестановки в Кабмине. Так, ВР планирует сменить министра обороны и назначить главу Минкульта.

Верховная рада на следующей неделе, вероятно, отправит в отставку министра обороны Алексея Резникова. Также в ВР якобы собираются сменить главу Минкульта и ряд других высокопоставленных должностных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что действующего министра обороны Украины Алексея Резникова действительно ждет отставка. Его кресло якобы должен занять глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

Место Умерова в Фонде госимущества, по данным источников РБК-Украина, займет Ольга Песчанская. Сейчас она возглавляет Антимонопольный комитет. В свою очередь на этот пост назначат главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

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Кроме того, Рада назначит нового главу Министерства культуры и информационной политики после отставки Александра Ткаченко. На должность якобы рассматривают экс-директора "Украинского культурного фонда" (УКФ) Юлию Федов.

Напомним, ранее нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк также подтвердил, что Министра обороны Алексея Резникова собираются уволить с должности примерно в первую неделю сентября и что возглавить ведомство может Рустем Умеров.

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