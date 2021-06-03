Рада в первом чтении приняла законопроект о запрете антисемитизма в Украине

Этот проект закона внес на рассмотрение парламента народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

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"За" проект закона №5109 проголосовали 252 народных депутата.

В законопроекте дается определение антисемитизма, указываются его основные проявления, устанавливается запрет антисемитизма и его проявлений и виды ответственности за его нарушение. Таким образом, его авторы предлагают называть антисемитизмом "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним".

Основными проявлениями антисемитизма предлагается считать:

возражения в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;

призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе через радикально-идеологические убеждения или экстремистские религиозные взгляды;

высказывания ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и таких, что ожесточают, заявлений о лицах еврейского происхождения;

публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;

отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост)

изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;

умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма;

умышленное повреждение, разрушение или осквернение, мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения по мотивам антисемитизма;

проявление антисемитизма к лицам не еврейского происхождения, но которые были идентифицированы как лица еврейского происхождения;

призывы к антисемитизму.

Законопроектом предлагается запретить проявления антисемитизма в Украине, а также применить к лицам, виновным в нарушении требований этого закона, гражданско-правовую и уголовную ответственность. Также предполагается, что лицо имеет право на возмещение материального и морального вреда, причиненных ей в результате антисемитизма и его проявлений.

Стоит отметить, что в парламенте этот документ поддерживают не все. Например, народный депутат от "Европейской солидарности" и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что этот законопроект противоречит Конституции, которая в 24 статье запрещает привилегии или ограничения по признакам этнического происхождения и международно принятому определению антисемитизма.

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